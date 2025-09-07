[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, maxi controlli contro alcool e droga

Nel corso della serata di ieri, a Manfredonia, ha avuto luogo un servizio straordinario finalizzato al contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di sostanze stupefacenti, con personale della Polizia Stradale Sezione di Foggia e dell’Ufficio Sanitario della Questura.

Nel corso del servizio venivano controllati 37 veicoli e 74 persone, di cui 14 persone gravate da pregiudizi di polizia.

Tutti i conducenti venivano sottoposti al precursore etilometrico, con esito negativo, ed ulteriori 25 conducenti venivano sottoposti ad esami antidroga.

Inoltre, venivano elevate 3 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, di cui una per guida senza patente.