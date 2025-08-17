Manfredonia, marittimo ha un malore a bordo: evacuato dalla Guardia Costiera
Nel tardo pomeriggio di ieri 16 agosto la Sala Operativa della Capitaneria di
Porto di Manfredonia riceveva, via radio su canale 16, una richiesta di
soccorso da parte di una nave mercantile bandiera maltese relativa ad un
marittimo imbarcato colto da un improvviso malore presumibilmente per un
principio di infarto.
La nave mercantile, proveniente da Barletta e diretta a Falconara
Marittima, si trovava a circa 5 miglia dalla costa a largo di Mattinata.
Sotto il coordinamento del 6° MRSC di Bari dalla sala operativa della
Capitaneria di Manfredonia veniva disposto, al fine di procedere alle
operazioni di trasbordo, l’invio sul posto della motovedetta d’altura CP 263
unitamente al battello veloce GC 138, già impegnati in attività d’istituto
nelle acque di competenza.
Successivamente, la nave mercantile veniva dirottata verso la rada del
porto di Manfredonia e messa in contatto con il personale specializzato del
Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.), che disponeva l’immediato
trasbordo dell’infortunato per il successivo trasferimento presso il
nosocomio più vicino.
Le operazioni di trasbordo, stante le cattive condizioni meteomarine in
zona, venivano effettuate in rada.
Alle ore 1900 circa, il malcapitato, N.S.M. di 58 anni cuoco di bordo di
nazionalità Rumena, veniva sbarcato nel Porto di Manfredonia e affidato alle
cure del personale medico intervenuto che, dopo averlo stabilizzato, lo
trasportava presso il locale nosocomio dove all’attualità si trova ricoverato
per gli approfondimenti sanitari del caso ma non in pericolo di vita.