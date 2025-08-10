[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Marasco: “Oltre a fare feste riparate i marciapiedi”

Giuseppe Marasco Consigliere Comunale chiede al Comune di intervenire con urgenza per sistemare i marciapiedi dissestati e pericolosi in via Canosa, poiché rappresentano un rischio per la sicurezza pubblica, soprattutto per le persone anziane.

Ecco alcune misure che il Comune deve adottare:Interventi di manutenzione: effettuare riparazioni e manutenzione regolare dei marciapiedi per garantire che siano sicuri e accessibili a tutti.

Segnalazione dei dissesti: se non è possibile effettuare immediatamente le riparazioni, il Comune dovrebbe segnalare i dissesti con apposite indicazioni per avvisare i pedoni del pericolo. Piani di intervento: elaborare piani di intervento per risolvere il problema dei marciapiedi dissestati in modo strutturale e duraturo. Responsabilità: il Comune è responsabile per i danni subiti dai pedoni a causa delle condizioni dissestate dei marciapiedi, come stabilito dall’art. 2051 del codice civile. Verifica delle condizioni dei marciapiedi: effettuare regolarmente verifiche delle condizioni dei marciapiedi per individuare e risolvere tempestivamente eventuali problemi.

Inoltre, il Comune può considerate di :

Priorizzare gli interventi: dare priorità agli interventi di manutenzione e riparazione dei marciapiedi più critici e pericolosi. Coinvolgere la comunità: coinvolgere la comunità locale e le associazioni di categoria per raccogliere feedback e suggerimenti su come migliorare la sicurezza dei marciapiedi. Allocare risorse: allocare risorse adeguate per garantire la manutenzione e la sicurezza dei marciapiedi, oltre a fare feste.

Giuseppe Marasco