Manfredonia, Marasco lascia Fratelli d’Italia: il primo partito italiano senza rappresentanti in Consiglio Comunale

A Manfredonia non c’è più Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale: Giuseppe Marasco ha annunciato, nello scorso consiglio di non far parte più del partito numero uno in Italia, capitanato dalla premier Meloni.

“Mi dichiaro indipendente, prendo le distanze dal partito Fratelli d’Italia” ha detto Marasco “Mi sono impegnato con onestà ed amore all’attività amministrativa”.

Marasco passa al gruppo Misto.

Nel Consiglio Comunale di Manfredonia potrebbero cambiare casacca anche altri rappresentanti della minoranza.