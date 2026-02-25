[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Marasco: “I mezzi Ase sono conformi al Codice della Strada?”

Il sottoscritto Consigliere Comunale, Giuseppe Marasco

PREMESSO CHE in diverse zone della città sono stati segnalati mezzi dell’ASE SpA che circolano con la targa posteriore totalmente o parzialmente occultata dai contenitori per la raccolta o dai dispositivi di sollevamento posti all’esterno;

CONSIDERATO CHE il Codice della Strada (Artt. 100 e 102) e il relativo Regolamento di Attuazione (Art. 259) impongono la costante visibilità e leggibilità della targa per l’identificazione certa del veicolo in circolazione;

RITENUTO CHE un’Azienda Speciale del Comune debba rappresentare un modello di legalità e rispetto delle norme di sicurezza stradale;

INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE:

Se l’Amministrazione sia a conoscenza di tale irregolarità che espone l’Azienda a sanzioni e fermi amministrativi.

Quali direttive si intendano impartire ad ASE SpA affinché provveda all’immediato adeguamento dei mezzi (es. riposizionamento della targa o installazione di targa ripetitrice omologata).

Se siano state effettuate verifiche sull’omologazione di tali mezzi con le attrezzature esterne montate.

In attesa di avere una risposta orale in Consiglio Comunale del 6 marzo e successivamente scritta, perchè sono anni che questa amminsitrazione non scrive risposte alle interrogazioni e/o interpellanze.

Manfredonia lì 25 febbraio, 2026

FIRMATO Giuseppe Marasco – CONSIGLIERE COMUNALE CAPOGRUPPO MISTO COMUNE MANFREDONIA