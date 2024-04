Manfredonia, lutto cittadino: gli ambulanti del mercato del martedì osserveranno alcuni minuti di riflessione

GLI AMBULANTI DEL MERCATO DI MANFREDONIA SI STRINGONO AL DOLORE DEI

FAMILIARI DEI CARABINIERI MORTI SABATO NOTTE ED A TUTTA LA COMUNITA’

CITTADINA



SAVINO MONTARULI (CASAMBULANTI): “IN OCCASIONE DEL LUTTO CITTADINO ED IN

CONCOMITANZA CON I FUNERALI, ALCUNI MINUTI DI RIFLESSIONE NEL CORSO DEL

MERCATO DI MARTEDI’ 9 APRILE”

Un dolore immenso che sta facendo registrare un’infinità di messaggi di

cordoglio per la morte dei due Carabinieri Francesco Pastore e Francesco

Ferraro, di 25 e di 27 anni, avvenuta sabato notte a causa di un

incidente stradale in provincia di Salerno. Il Commissario Straordinario

della città di Manfredonia, dott.ssa Rachele Grandolfo, ha proclamato il

lutto cittadino per il giorno martedì 9 aprile 2024, in concomitanza con

la celebrazione dei funerali dei due giovani Carabinieri.



Appresa la notizia del lutto cittadino è giunto anche il messaggio di

cordoglio da parte delle Associazioni di Rappresentanza degli ambulanti

del mercato settimanale del martedì.



Per l’Associazione CasAmbulanti è stato il Presidente Savino Montaruli

ad esprimere parole di cordoglio, di vicinanza alle famiglie dei giovani

Carabinieri ed a tutta la comunità colpita da questa tragedia. In

occasione dello svolgimento del mercato settimanale di martedì 9 aprile

2024, in concomitanza con il lutto cittadino e lo svolgimento dei

funerali, il Presidente ha invitato tutti gli ambulanti del mercato ad

osservare alcuni minuti di riflessione per raccogliersi in questo

immenso dolore.

Andria, 8 aprile 2024

Ufficio di Presidenza CasAmbulanti-Unibat