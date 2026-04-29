Sport Manfredonia

Manfredonia, Lorenzo Biagioni: l’under di movimento più utilizzato nel girone H

Redazione29 Aprile 2026
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Manfredonia, Lorenzo Biagioni: l’under di movimento più utilizzato nel girone H

Se ne è parlato, erroneamente, poco, pochissimo: ma l’ingaggio di Lorenzo Biagioni, classe 2007, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina è stato uno dei colpi del Manfredonia Calcio di questa estate.

Come scrive Contro-Piede, alla sua prima stagione tra i grandi non ha deluso le aspettative, rivelandosi uno degli under più affidabili del girone. 

Difensore rapido, forte nell’uno contro uno, sembra perfetto nello scacchiere a tre, considerando anche la buona predisposizione palla al piede e nel lancio lungo.

Per Biagioni c’è ancora una salvezza da conquistare ad Acerra con il suo Manfredonia, ma si candida ad essere uno degli oggetti preziosi del prossimo calciomercato.

Redazione29 Aprile 2026