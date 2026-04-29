Manfredonia, Lorenzo Biagioni: l’under di movimento più utilizzato nel girone H
Manfredonia, Lorenzo Biagioni: l’under di movimento più utilizzato nel girone H
Se ne è parlato, erroneamente, poco, pochissimo: ma l’ingaggio di Lorenzo Biagioni, classe 2007, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina è stato uno dei colpi del Manfredonia Calcio di questa estate.
Come scrive Contro-Piede, alla sua prima stagione tra i grandi non ha deluso le aspettative, rivelandosi uno degli under più affidabili del girone.
Difensore rapido, forte nell’uno contro uno, sembra perfetto nello scacchiere a tre, considerando anche la buona predisposizione palla al piede e nel lancio lungo.
Per Biagioni c’è ancora una salvezza da conquistare ad Acerra con il suo Manfredonia, ma si candida ad essere uno degli oggetti preziosi del prossimo calciomercato.