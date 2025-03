[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, l’intervento di due cittadine salva un cane trascinato da un’auto. LNDC Animal Protection denuncia l’uomo e chiede il sequestro dell’animale

Decisivo l’intervento delle donne che hanno fatto fermare la macchina che trascinava il povero cane legato all’esterno del mezzo e che poi si sono recate dai Carabinieri di Manfredonia per sporgere la dovuta denuncia a carico del responsabile di questo ennesimo maltrattamento. Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection: “Un plauso alle due donne coraggiose che sono intervenute e non hanno avuto paura di esporsi per salvare una vita”

Foggia, 14 marzo 2025 – Una scena da film che purtroppo però era realtà: su viale Michelangelo, a Manfredonia, un’auto procedeva con un cagnolino di piccola taglia legato all’esterno. Una cittadina, vedendo questa scena, è intervenuta suonando il clacson e seguendo l’automobile finché non si è fermata. Dal veicolo è sceso un uomo anziano che, davanti alle critiche della donna, ha iniziato a insultarla. Nel frattempo, insieme a un’altra ragazza, la donna ha cercato di slegare il cagnolino ma l’uomo l’ha messo nel portabagagli ed è ripartito, tra l’altro colpendo con l’auto la ragazza che cercava di impedire che andasse via.

Le due donne hanno quindi allertato i Carabinieri e sono andate in caserma per sporgere la dovuta denuncia. Su indicazione dei carabinieri, la ragazza ferita si è recata al pronto soccorso dove è stato emesso referto medico con prognosi di 3 giorni per trauma contusivo. Con loro grande sorpresa, tornando in caserma, hanno trovato lì l’uomo che tentava di sporgere denuncia contro di loro. Allarmate per le condizioni del povero cagnolino, le due hanno comunque chiesto ai Carabinieri di andare a recuperarlo. Il cane, quindi, è stato messo in sicurezza dai militari e affidato al canile locale.

LNDC Animal Protection ha denunciato a sua volta l’uomo per maltrattamento di animali, in violazione dell’articolo 544-ter del Codice Penale, che punisce chiunque cagioni lesioni a un animale o lo sottoponga a sevizie o a comportamenti o a fatiche insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.

“È paradossale che questa persona volesse tentare di sporgere denuncia contro le due donne, colpevoli – se così si può dire – soltanto di aver fatto tutto il possibile per salvare la vita del cane messa in gravissimo pericolo dal suo comportamento irresponsabile e incivile. Colgo l’occasione per ringraziare queste due donne coraggiose che non hanno esitato a esporsi in prima persona per impedire che il povero cagnolino facesse una bruttissima fine. Questo è ciò che dovrebbe fare ogni cittadino onesto e sensibile ogni volta che si trova davanti a un caso di maltrattamento. Intervenire e contattare le forze dell’ordine, invece di girarsi dall’altra parte. Solo così possiamo sperare di mettere fine a queste crudeltà”, commenta Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection.

Nella denuncia, LNDC Animal Protection chiede il sequestro del cagnolino affinché non venga restituito all’uomo e offre la propria disponibilità a prenderlo in carico, con l’obiettivo di trovare per lui una vera casa