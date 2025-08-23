Sport Manfredonia
Manfredonia, Liberto D’Amico responsabile del Settore Giovanile
Il Manfredonia Calcio 1932 è lieto di annunciare la conferma di Liberto D’Amico come Responsabile del Settore Giovanile per la stagione 2025/2026.
Dopo gli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno, D’Amico continuerà ad essere un punto di riferimento per tutti i ragazzi, occupandosi dell’organizzazione del vivaio insieme ai mister e fungendo da ponte tra settore giovanile e prima squadra.
Già in passato protagonista all’interno del vivaio biancoceleste, Liberto metterà ancora una volta la sua esperienza, passione e dedizione al servizio dei giovani, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente i traguardi raggiunti nella scorsa stagione.