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Manfredonia, l’evento in ricordo del maresciallo Francesco Pastore

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2024, il maresciallo Francesco Pastore, in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Campagna, nel Salernitano, perse la vita in un drammatico incidente stradale lungo la Statale 91.

La pattuglia su cui viaggiava fu travolta da un SUV guidato da una donna poi risultata positiva ad alcol e sostanze stupefacenti. Nell’impatto morì anche il collega, l’appuntato Francesco Ferraro, mentre un terzo automobilista, coinvolto con una terza macchina nel sinistro, decedette nei giorni successivi a causa delle gravi ferite riportate.

A distanza di due anni, Manfredonia continua a ricordarlo con momenti di raccoglimento e commemorazione. L’evento previsto per domani, 8 aprile, si terrà in via Santa Restituita, dove lo scorso anno è stato inaugurato un monumento in sua memoria, e vedrà la partecipazione di familiari, amici, rappresentanti dell’Arma, autorità e cittadini.

Il programma della giornata prevede diversi momenti solenni: alle ore 9:45 si terrà l’alzabandiera, seguito alle 9:55 dalla deposizione della corona commemorativa. Alle ore 10:00 sarà celebrata la Santa Messa, occasione di preghiera e riflessione per familiari, colleghi e cittadini.