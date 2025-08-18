Eventi ManfredoniaManfredonia
Manfredonia, le luminarie della Festa Patronale continuano a prendere forma
In Piazza Papa Giovanni XXIII proseguono le installazioni che illumineranno i festeggiamenti in onore di Maria SS. di Siponto. 🌹🙏
Un lavoro che ci accompagna passo dopo passo verso i giorni più attesi della nostra comunità, quando le luci, la devozione e la gioia renderanno speciale ogni angolo della città.
🙏 Vi ricordiamo che è attiva la raccolta fondi, ecco il link dove poter donare: https://gofund.me/a21779ca