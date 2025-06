Manfredonia, le incredibili incisioni rupestri presso le grotte di Masseria Monticelli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LE INCREDIBILI INCISIONI RUPESTRI PRESSO LE GROTTE DI MASSERIA MONTICELLI.

Ci troviamo presso le Grotte di Masseria Monticelli, situate nel territorio di Manfredonia. Questo luogo affascinante ha catturato l’interesse di studiosi e ricercatori provenienti da ogni parte d’Italia, grazie alle numerose incisioni risalenti a epoche diverse.

Tra tratti lineari, croci, incisioni nastriformi e figure geometriche, queste testimonianze si inseriscono in un contesto storico e archeologico di vasta portata.

Si possono individuare incisioni più sottili, presumibilmente risalenti all’età neolitica, che presentano frequentemente un solco continuo con una profondità approssimativamente costante. Al contrario, altre incisioni si sovrappongono spesso a quelle precedentemente menzionate, caratterizzate da un solco generalmente più profondo al centro e più superficiale alle estremità. Gli studiosi ritengono che tale tecnica potrebbe essere stata adottata con strumentazioni in bronzo, consentendo di accentuare la pressione nella parte centrale della traccia, dove si concentrava il massimo sforzo.

Effettuando un confronto con altre grotte e ripari, come ad esempio Sfinalicchio “C” a Vieste, le grotte di Campo di Pietra ad Apricena, o la Grotta Pazienza a Rignano Garganico, emerge la possibilità della presenza di distinti gruppi tribali. Questi gruppi, verosimilmente operanti in periodi non necessariamente sovrapponibili, lasciano testimonianza delle diverse fasi di cambiamento avvenute nelle loro strutture sociali.

Foto di Nazario CRUCIANO (Team ARGOD)

