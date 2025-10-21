Manfredonia, lavori di rifacimento del manto stradale interessato dai lavori Enel e fibra: elenco vie
Vi informo che nell’ambito dei lavori di rifacimento del manto stradale interessato dai lavori ENEL e FIBRA ci sarà il blocco totale della circolazione veicolare *dalle ore 7:30 alle 17:00, a partire dal 22 ottobre e fino al 30 novembre 2025*, nelle seguenti vie:
Viale Beccarini
Via G. Pascoli
Via G. Leopardi
Via L. Ariosto
Viale Stella Maris
Via S. Francesco
Vicolo Esperia
Vico Clemente
Via delle Benedettine
Via San Rocco
Via Tribuna
Via S. Giovanni Bosco
Via dell’Arcangelo
Corso Roma
Via Torre dell’Annunziata
Via Scaloria
Via San Salvatore e traversa
Via Sacco e Vanzetti
Via Salapia
Via R. Aversa
Via Rampa del Torrione
Vicolo S. Antonio
Via Versentino
Via Feudo della Paglia
Via Pelagia
Via T. Angiulli
Via Gen. M. De Finis
Quindi vi consiglio nei prossimi giorni di guardare bene la segnaletica se spostate nelle su citate vie della città.