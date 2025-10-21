[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, lavori di rifacimento del manto stradale interessato dai lavori Enel e fibra: elenco vie

Vi informo che nell’ambito dei lavori di rifacimento del manto stradale interessato dai lavori ENEL e FIBRA ci sarà il blocco totale della circolazione veicolare *dalle ore 7:30 alle 17:00, a partire dal 22 ottobre e fino al 30 novembre 2025*, nelle seguenti vie:

Viale Beccarini

Via G. Pascoli

Via G. Leopardi

Via L. Ariosto

Viale Stella Maris

Via S. Francesco

Vicolo Esperia

Vico Clemente

Via delle Benedettine

Via San Rocco

Via Tribuna

Via S. Giovanni Bosco

Via dell’Arcangelo

Corso Roma

Via Torre dell’Annunziata

Via Scaloria

Via San Salvatore e traversa

Via Sacco e Vanzetti

Via Salapia

Via R. Aversa

Via Rampa del Torrione

Vicolo S. Antonio

Via Versentino

Via Feudo della Paglia

Via Pelagia

Via T. Angiulli

Via Gen. M. De Finis

Quindi vi consiglio nei prossimi giorni di guardare bene la segnaletica se spostate nelle su citate vie della città.