Manfredonia, l’amarezza di Tanzillo: “Partita difficile e sfortunata”

Tanzillo, al termine della gara tra Nola e Manfredonia, finita 1-0, ha parlato ai microfoni del club recriminando sugli episodi che hanno deciso il match.

“L’espulsione di Jallow dopo 15′ è risultata decisiva, ma nella ripresa abbiamo reagito e siamo andati anche due volte a segno. Non ho visto gli episodi e non recrimino, ma la seconda rete è parsa regolare a tutti. Siamo sfortunati sugli episodi arbitrali, non è la prima volta che accade. Ora dobbiamo rimetterci a lavoro e preparare la sfida casalinga contro il Nardò”.