[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, l’alga protetta che ammazza il turismo. Il servizio di TeleSveva

Cumuli interminabili di alghe, arenili impraticabili e una situazione che ormai non è più tollerabile. In primis per gli operatori balneari, costretti a costi insopportabili per rimuovere quelle biomasse vegetali . Accade sulla litoranea di Siponto, a Manfredonia, dove la presenza della cosiddetta cymodocea, da 10 anni, sta piegando il comparto turistico di quel tratto, con turisti spesso costretti a scappare altrove.

Chi decide di rimanere, lo fa per la politica di prezzi al ribasso a cui i balneari sono obbligati, che aggiungono, per gli stessi, al danno la beffa. Il loro è un grido disperato di chi si sente abbandonato.

La procedura di ripristino della cymodocea a stagione estiva terminata, potrebbe poi comportare anche un danno per la biodiversità, come spiega un ambientalista.

Il servizio di TeleSveva