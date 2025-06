[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, la segnalazione: “In Montagna la differenziata, ma senza bidoni”

Era stata annunciata la differenziata anche alla Frazione Montagna San Salvatore di Manfredonia, ma i bidoni non ci sono.

Anzi, ai pochi fortunati è stato distribuito un carrellato del vetro ed un bidoncino dell’umido.

”Per l’altro tipo di raccolta ci sono state distribuite delle buste” dice una cittadina “Ma quando saranno finite dobbiamo provvedere pure a comprarle”.

”Il problema delle buste, in una frazione come la nostra è enorme, considerando le condizioni meteo (vento) e la presenza di tantissimi animali che rompono le buste per cercare cibo”.

”Prima di annunciare la differenziata nelle frazioni era necessario organizzarsi, purtroppo da sempre siamo cittadini di Serie B”.