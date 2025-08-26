Sport Manfredonia
Manfredonia, la nuova maglia già disponibile per l’acquisto
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia, la nuova maglia già disponibile per l’acquisto
HOME KIT 2025/2026
Non è solo una maglia. È la nostra storia, la nostra identità, la nostra seconda pelle.
Indossarla significa far parte di qualcosa che va oltre il calcio: è passione, appartenenza, DNA biancoceleste.
Disponibile in esclusiva per l’acquisto
Oggi e domani in Largo Diomede, dalle 18:00 a mezzanotte, presso il nostro stand ufficiale.
Presto anche online!
Presto inaugureremo il nostro negozio ufficiale online, dove troverai la maglia e tutto il merchandising biancoceleste.
Foto Diego Armillotta