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Manfredonia, la nota dei titolari di Bagni Bonobo: “Ci difenderemo come sempre, ma siamo stanchi”

Oggi ci troviamo, ancora una volta, ad affrontare una situazione che purtroppo conoscete già. Abbiamo ricevuto l’ennesimo provvedimento nei confronti dello stabilimento balneare Bagni Bonobo.

Chi ci conosce davvero sa chi siamo: siamo ragazzi che hanno sempre lavorato con impegno, trasparenza e rispetto, mettendoci ogni giorno la faccia e il cuore.

Non è la prima volta che dobbiamo difenderci da accuse ingiuste, e ogni volta la giustizia ci ha dato ragione, riconoscendo la nostra totale estraneità ai fatti contestati.

Anche questa volta non sarà diverso.

La Biessemme si difenderà con determinazione, come ha sempre fatto, perché la nostra coscienza non è solo pulita… è limpida.

Siamo certi che, ancora una volta, saranno i fatti a parlare per noi.

Ma non possiamo nascondere quello che proviamo: SIAMO STANCHI.

Dover combattere continuamente per dimostrare ciò che per noi, e per chi ci conosce davvero, è già evidente, è qualcosa che logora profondamente, sia sul piano umano che professionale.

Sappiamo bene che i tempi della giustizia e dell’iter burocratico non sono brevissimi, e non è sfuggito a nessuno che questo provvedimento arrivi proprio a ridosso della stagione estiva, il momento più importante per il nostro lavoro. Nonostante questo, non resteremo fermi.

Proprio per questo, una volta concluso anche questo percorso e ristabilita, ancora una volta, la verità, noi della Biessemme prenderemo una decisione importante: lasceremo la concessione e ci impegneremo a trovare nuovi proprietari per la struttura.

Bagni Bonobo per noi non è solo un luogo di lavoro. È una parte della nostra vita, fatta di sacrifici, passione, sorrisi e legami veri. Merita serenità, continuità e di essere valorizzato per ciò che è davvero. Siamo certi che chi verrà dopo di noi saprà portare avanti questo progetto con la tranquillità che merita, lontano da attacchi ingiusti.

A tutti voi clienti, amici e a chi in questi anni ci ha sempre sostenuto va il nostro grazie più sincero. Il vostro affetto e la vostra fiducia sono stati, e continuano ad essere, la nostra forza.

Andiamo avanti, a testa alta. Come sempre. Con dignità… e con il cuore.

I titolari di Bagni Bonobo