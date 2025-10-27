Attualità Manfredonia

Manfredonia, la morte di Alessandra. La Marca: “Senza parole”

Comunicato Stampa27 Ottobre 2025
Ancora una volta, la nostra comunità rimane “ Senza parole” per la notizia della morte di Alessandra Facchiano, musicista, professoressa che si è tolta la vita, ieri notte.


Solo il mese scorso, con una marcia silenziosa abbiamo ricordato Mariarosa e le 3.000 persone che ogni anno muoiono togliendosi la vita.


In questo momento, mentre gli inquirenti stanno accertando i fatti, esprimo la mia, la nostra vicinanza come Amministrazione ai famigliari, agli amici e a tutti i musicisti della New Generation Wind Orchestra di Manfredonia.


Ogni perdita crea dolore e tante domande, ma ci sono delle morti, che, oltre a mettere a nudo la fragilità umana, interrogano la società richiamata alle sue responsabilità, all’ impegno, alla cura.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia

