Manfredonia, La Marca: “Solidarietà all’ex sindaco Riccardi”

Comunicato Stampa4 Settembre 2025
Esprimo a nome dell’ Amministrazione Comunale solidarietà ad Angelo Riccardi , ex sindaco della nostra città per questo atto vile e criminale. Quanto accaduto evidenzia che occorre continuare a lavorare contro la criminalità.

C’è tanto da fare ancora perché non si uccida la speranza nella nostra città.

Qualcuno continua a voler inquinare una narrazione diversa che stiamo cercando di costruire, intimorendo una comunità che circa di rialzare la testa. Nonci fermerà la paura.

Continueremo a costruire quei noi che si ribella all’indifferenza e alla rassegnazione.

Domenico La Marca

