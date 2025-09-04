Attualità ManfredoniaManfredonia
Manfredonia, La Marca: “Solidarietà all’ex sindaco Riccardi”
Esprimo a nome dell’ Amministrazione Comunale solidarietà ad Angelo Riccardi , ex sindaco della nostra città per questo atto vile e criminale. Quanto accaduto evidenzia che occorre continuare a lavorare contro la criminalità.
C’è tanto da fare ancora perché non si uccida la speranza nella nostra città.
Qualcuno continua a voler inquinare una narrazione diversa che stiamo cercando di costruire, intimorendo una comunità che circa di rialzare la testa. Nonci fermerà la paura.
Continueremo a costruire quei noi che si ribella all’indifferenza e alla rassegnazione.
Domenico La Marca