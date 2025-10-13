[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, La Marca: “Settimana in Comune, ecco cosa è in programma”

Eccoci nuovamente al consueto appuntamento “Settimana in Comune”!

Questa settimana:

Gli uffici dei Servizi Sociali stanno lavorando alle verifiche sulle richieste di contributi affitto Casa e TARI pervenute in queste settimane e si stanno preparando a ricevere dall’INPS l’elenco definitivo relativo alla Carta “Dedicata a te”, così da poter inviare le comunicazioni agli aventi diritto.

Domani pomeriggio, ci ritrovereno a Palazzo San Domenico per un nuovo consiglio Comunale, dove discuteremo il bilancio consolidato.

Entro il 15 ottobre inoltreremo la documentazione necessaria per la partecipazione ai tre bandi CIS capitanata che riguardano:

1) Progetto per un parcheggio pubblico al servizio del Parco Archeologico di Siponto;

2) Recupero e consolidamento delle ex Fabbriche San Francesco;

3) Progetto di conservazione, ripristino e miglioramento di alcune zone umide minori ubicate tra Manfredonia e Zapponeta. Il progetto è denominato “Slow Touring tra le salicornie”.

Mercoledi pomeriggio, in teatro inizierà la formazione per docenti delle scuole aderenti alla “Rete Scuola Futuro”. In serata, invece, si presenterà la nostra nuova e ricca stagione teatrale “RespIRA”.

Giovedi pomeriggio ci ritroveremo in Aula Consiliare con l’Associazione LIBERA, ed altri enti del terzo settore, per un nuovo incontro sui beni confiscati alle mafie, perchè quei beni siano ridati alla comunità, a cui ė stata sottratta anche la dignità.

Venerdi pomeriggio, presso la Frazione “San Salvatore”, l’Amministrazione incontrerà i cittadini residenti in zona con “Quartieri in Comune” per fare il punto, ascoltare. A poco più di un anno dal nostro insediamento, vogliamo raccontare cosa è stato fatto, cosa non è stato fatto e il tanto che c’è ancora da fare.

Ė iniziata, inoltre, la programmazione delle attività natalizie. Sono partiti gli incontri per pianificare le iniziative natalizie, con l’obiettivo di valorizzare la città, sostenere le realtà associative e offrire momenti di aggregazione e cultura per tutti.

Continuate a seguirci, a scriverci, a partecipare!