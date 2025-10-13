Politica Manfredonia

Manfredonia, La Marca incontra i residenti della Frazione Montagna

Comunicato Stampa13 Ottobre 2025
Quartieri in Comune

L’Amministrazione comunale, con il Sindaco Domenico La Marca, rinnova il suo impegno costante all’ascolto diretto dei cittadini.

👉 Dal 17 ottobre, oltre al tradizionale appuntamento “video” del lunedì, il Sindaco incontrerà personalmente i comitati di quartiere, per raccogliere bisogni, proposte e idee.

📌 La disponibilità al dialogo non è mai scontata nella gestione di una città: è una scelta precisa, che mette la comunità al centro dell’azione amministrativa.

📅 Primo incontro: venerdì 17 ottobre, ore 18:30, ex scuola elementare San Salvatore – Frazione Montagna, Piazzale delle Orchidee.

💙 Perché una città migliore si costruisce insieme

