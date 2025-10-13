Politica Manfredonia
Manfredonia, La Marca incontra i residenti della Frazione Montagna
Quartieri in Comune
L’Amministrazione comunale, con il Sindaco Domenico La Marca, rinnova il suo impegno costante all’ascolto diretto dei cittadini.
Dal 17 ottobre, oltre al tradizionale appuntamento “video” del lunedì, il Sindaco incontrerà personalmente i comitati di quartiere, per raccogliere bisogni, proposte e idee.
La disponibilità al dialogo non è mai scontata nella gestione di una città: è una scelta precisa, che mette la comunità al centro dell’azione amministrativa.
Primo incontro: venerdì 17 ottobre, ore 18:30, ex scuola elementare San Salvatore – Frazione Montagna, Piazzale delle Orchidee.
Perché una città migliore si costruisce insieme