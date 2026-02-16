[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, La Marca: “Ieri partecipazione straordinaria al Carnevale”

Un nuovo appuntamento della rubrica “Settimana in Comune”, oggi da Palazzo della Sorgente vi aggiorniamo sulle ultime novità:

Dal 16 al 28 febbraio ci sarà apertura straordinaria dell’Ufficio Carta d’Identità per facilitare rinnovi e nuove richieste (orari e prenotazioni sul sito del Comune);

Ieri la Gran Parata del Carnevale di Manfredonia ha acceso la città aprendo la 72ª edizione tra colori, musica e partecipazione straordinaria. I prossimi appuntamenti saranno il 17 e 21 febbraio, segnatevelo!

Il 17 febbraio in Aula Consiliare incontro con il Console ucraino per accogliere i ragazzi ospiti in città grazie a scuole e famiglie.

Proseguono i lavori di rifacimento stradale in diverse vie cittadine, tra cui Via Sacco e Vanzetti, Via Salapia, Via Aversa e Via del Torrione.

Oggi, saremo a Foggia per la programmazione del VI Piano Regionale delle Politiche Sociali della Regione Puglia per il triennio 2026-2028.

Andiamo avanti, insieme.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia