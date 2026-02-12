[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia. La Marca: “Ecco il Piano Strategico della Cultura e del turismo”

Manfredonia alla BIT di Milano. La Marca: “Ecco il Piano Strategico della Cultura e del turismo”

Manfredonia protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano dove il sindaco Domenico La Marca e l’assessore al Turismo Francesco Schiavone hanno preso parte a diversi incontri con operatori turistici e giornalisti per illustrare il nuovo Piano Strategico del Turismo. “Essere presenti alla Bit di Milano per raccontare, per confrontarsi sul Turismo, vuol dire darsi l’opportunità per leggere dinamiche, individuare prospettive, avere occasioni di incontri.

Non possiamo parlare di Turismo a Manfredonia se non lo pensiamo all’ interno di un contesto territoriale, provinciale e regionale.

Sicuramente Manfredonia ha tutte le potenzialità e sicuramente il Piano Strategico della cultura e del turismo dovrà mettere insieme e dare un’unica visione dando giusti contenuti e contenitori, valorizzando tutte le sue risorse e ricchezze.

Il turismo oggi deve saper dare risposte ad una ricerca di discontinuità con il ritmo frenetico di una vita veloce.

Il turismo oggi deve offrire la possibilità di assaporare lentamente non ‘divorare freneticamente’, immergendosi nel contesto quotidiano, rispettando il contesto.

Il sociologo Franco Cassano, nel suo Pensiero meridiano, scriveva, più di vent’anni fa, che bisogna essere lenti, amare le soste per guardare il cammino fatto … Andare lenti – scriveva- è rispettare il tempo, abitarlo con poche cose di grande valore’.

Il turismo ci chiede di lavorare sulle infrastrutture e sulla mobilità sostenibile.

Nuove sfide attendono la nostra città che in questi giorni si appresta a vivere il suo Carnevale. Siamo chiamati a raccontare e far conoscere le nostre bellezze, a fare in modo che i turisti non vengano casualmente a Manfredonia o solo in passaggio veloce, ma che questa sia una scelta sempre più esperienziale in cui ogni viaggiatore si senta a casa”.

Manfredonia, 12/02/2026