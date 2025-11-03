[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, La Marca: “Ecco cosa faremo in questa settimana”

Un nuovo appuntamento per a informare la cittadinanza sugli impegni del nostro Comune!

Questa settimana:

Proseguono le attività del settore Welfare. Giovedì incontreremo i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di Manfredonia per un confronto sul servizio di integrazione scolastica, un supporto fondamentale per garantire la piena inclusione degli studenti. Inoltre, sono stati pubblicati sul sito istituzionale gli elenchi dei beneficiari della Carta dedicata a te 2025, trasmessi dall’INPS. I cittadini potranno ritirare la lettera di notifica con il codice identificativo presso l’Ufficio dei Servizi Sociali in via San Lorenzo, dal 3 al 14 novembre, dalle ore 9 alle 13. Due iniziative che dimostrano l’impegno costante dell’amministrazione nel sostenere famiglie, studenti e persone in situazioni di fragilità;

Domani, 4 novembre, celebreremo la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, l’appuntamento sarà alle 11:00 presso il Monumento dei Caduti in Villa Comunale;

Mercoledì 5 novembre, in Aula Consiliare alle 18:00 ci sarà l’incontro “Quale Pace in Palestina?” con l’architetto Nasri Kumsieh, per approfondire il tema della pace e della cooperazione internazionale;

Giovedì 6 novembre proseguirà il tour “Quartieri in Comune” a Borgo Mezzanone, per incontrare i cittadini e fare il punto sul programma di mandato;

È stato approvato il progetto “Lagune Sipontine – attuazione della rete ecologica regionale”, per un importo complessivo di € 1.100.000, interamente finanziato dalla Regione Puglia. L’obiettivo di questa progettualità è: Riqualificare la Riviera Sud diManfredonia, attraverso la costruzione di una Rete Ecologica Regionale (RER), Potenziare la Continuità Ecologica e la Biodiversità, Eliminare i Detrattori Paesaggistici;

Infine, dal 4 al 7 novembre a Rimini, il Comune di Manfredonia sarà protagonista ad EcoMondo per parlare di sostenibilità ambientale ed economia circolare.

Continuate a seguirci, a scriverci, a partecipare!

Domenico La Marca