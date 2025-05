[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, La Marca annuncia sorteggio per la nomina dei scrutatori

Dopo tanti anni, nel nostro Comune, la procedura, ad esclusione del periodo dei commissari, non avverrà per nomina politica, ma per sorteggio e si svolgerà in modalità pubblica e trasparente, con l’obiettivo di garantire imparzialità e correttezza nella selezione degli scrutatori.

É questa la decisione presa dalla maggioranza che rappresenta una chiara scelta di trasparenza e partecipazione.

Il coinvolgimento diretto della cittadinanza è il primo passo per ricostruire fiducia e partecipazione.

Auspico che anche la minoranza possa aderire a tale scelta.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia