[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, controlli della GdF per il corretto utilizzo delle aree dei porti: raffica di multe

Nell’ambito dei normali servizi di Istituto di controllo demandati alla Guardia di Finanza, i militari della Sezione Operativa Navale di Manfredonia hanno eseguito una complessa attività di controllo economico del territorio, finalizzato alla verifica del corretto utilizzo delle aree dei porti di Manfredonia dati in concessione dall’Autorità di Sistema Portuale.

Il presidio marittimo assicurato dalla Guardia di Finanza e le attività di vigilanza doganale, sono di fondamentale importanza per garantire gli interessi fiscali e la sicurezza della collettività ed evitare che possano essere esercitate, anche solo in via potenziale, attività di contrabbando. Pertanto, a seguito dei controlli esperiti nel porto turistico, i militari della Guardia di Finanza, hanno riscontrato su una vasta area del porto la stabile presenza di diverse imbarcazioni da diporto alate in banchina in assenza del previsto parere doganale.

L’elevato numero di imbarcazioni, la loro grandezza e la loro collocazione nelle predette aree, impediva di fatto la corretta esecuzione delle attività di vigilanza doganale da parte degli organi preposti a tale attività, ed è per questi motivi che sono state irrogate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 168.000 euro. Infatti, lo Stato prevede delle sanzioni molto severe proprio per l’importanza e la sensibilità che riveste la vigilanza doganale del territorio.

La componente Aeronavale della Guardia di Finanza, che esercita le funzioni di Polizia del Mare, costituisce un fondamentale presidio marittimo e delle coste nazionali, garantendo la propria operatività tutti i giorni dell’anno H/24.