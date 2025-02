[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, la Gradinata Est diserterà la partita contro il Francavilla: i motivi

PRIMA DI TUTTO I VALORI DELLA VITA…POI IL CALCIO GIOCATO.

SOCIETÀ MANFREDONIA MIRAMARE…VERGOGNA!

*Comunicato Ufficiale Gradinata Est*

Sabato 8 febbraio si è scritta una della pagine più tristi dello sport a Manfredonia.

Con queste parole vogliamo informare l’intera comunità sipontina su quanto è accaduto, perchè tutti devono essere al corrente della “bassezza” dei comportamenti assunti dai membri della “Società Manfredonia Miramare”, ossia i “concessionari” (forse, a questo punto, meglio definirli “i proprietari”) dello stadio.

Senza mezzi termini e senza giri di parole, facciamo presente che nella giornata di sabato ci è stato NEGATO L’ACCESSO allo stadio per ricordare il nostro compianto PASQUALE COTUGNO, tifoso del Manfredonia Calcio prematuramente scomparso anni fa a seguito di una malattia.

Siamo consapevoli che lo stadio sia diventato a tutti gli effetti un impianto sportivo “privato”, ma non credevamo che i gestori dello stesso fossero delle persone senza cuore, prive di qualsiasi sentimento. Tali personaggi hanno calpestato la nostra dignità, facendo sfoggio della loro tipica arroganza ed ignoranza.

Dovrebbero capire che ci è stato impedito di ricordare la persona a cui è intitolata la CURVA SUD, uno dei settori dello stadio che loro stessi gestiscono.

Inutile nasconderci, qualcuno non ha voluto scindere il lato calcistico da quello umano, manifestando una mancanza di sensibilità senza precedenti.

Siamo stati ignorati e non tenuti in considerazione, solo ed esclusivamente perché spesso esponiamo le nostre perplessità sulla gestione sportiva con cori e striscioni. Avete dimostrato, nuovamente, di essere delle nullità. A nostro avviso, vista la situazione, potreste anche oggi stesso prendere in considerazione l’idea di LIBERARE il MANFREDONIA CALCIO dal vostro cattivo operato…con voi al timone probabilmente la barca è destinata ad affondare.

Facciamo notare che gli stessi soggetti che hanno la concessione dello stadio, gestiscono anche la società di calcio della prima squadra cittadina…un vero e proprio “circolo vizioso”.

Amareggiati da quanto accaduto, in occasione della partita Manfredonia-Francavilla in Sinni, il gruppo organizzato “GRADINATA EST” NON SARÀ PRESENTE ALL’ INTERNO DELLO STADIO, perchè tale mancanza di rispetto nei nostri riguardi non può passare inosservata.

Siamo ancora scossi, con il cuore a pezzi e ci chiediamo come si è potuti arrivare a tanto.

Partorire questa decisione non è stato affatto facile, ma la scelta fatta è pienamente doverosa, sfidiamo chiunque ad affermare il contrario.

Detto questo, NON OBBLIGHIAMO NESSUNO a restare fuori dallo stadio; invitiamo solo a MEDITARE su quanto successo. Abbiamo deciso di METTERE DA PARTE il CALCIO GIOCATO per una domenica, perché questo sport è fatto di sentimenti e di emozioni che vanno oltre i 90 minuti.

Qualcuno ci farà notare che non sarebbe utile lasciare la squadra senza sostegno in una partita così importante in ottica salvezza.

Ci abbiamo pensato e ribadiamo che non è stato semplice arrivare a tale scelta, ma i nostri valori e i nostri amici vengono prima di tutto.

Concludiamo augurando il peggio a tutta quella gente che ci ha vietato di ricordare il nostro fratello di Curva, vivrete in eterno con il rimorso di questa azione .

Siete il disonore della città…Vergognatevi!

Nel corso della settimana, continueremo a tenere informata l’intera tifoseria.

GRADINATA EST MANFREDONIA