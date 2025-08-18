[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, la Giunta delibera la concessione senza gara di un immobile. Protesta

👉Due giorni prima di Ferragosto, la giunta comunale ha concesso, in favore di una cooperativa, un bene comunale, per attività destinate ai migranti.

👉Tante le anomalie che caratterizzano questo atto, adottato, in piena estate, dall’amministrazione La Marca.

👉L’immobile, contrariamente alla normativa vigente, viene affidato, SENZA ALCUNA GARA, DIRETTAMENTE alla cooperativa individuata, peraltro, per SEI ANNI, ossia per una durata, addirittura, superiore al mandato del sindaco (quinquennale, a decorrere dal 2024).

👉L’uso del fabbricato e’ stato concesso per una somma pari ad € 350,00 mensili, a fronte di un corrispondente valore medio di mercato di € 1.350,00, avendo lo stesso una estensione ricompresa tra i 418 ed i 557 mq.

👉Il progetto connesso, definito in “pieno svolgimento” da parte della cooperativa, “La Puglia non tratta 7”, e’ stato deliberato dalla giunta regionale l’11 agosto (dunque, appena 48 ore prima del provvedimento del Comune di Manfredonia)ed il testo non risulta ancora disponibile per la consultazione.

Ricordiamo, poi, a noi stessi, che un esponente di vertice di quest’amministrazione ha rivestito, in passato,funzioni organizzative e gestionali nei medesimi luoghi.

📌Chiediamo, quindi, che l’affidamento sia immediatamente annullato: in caso contrario, saremo costretti ad informare ogni autorità competente.

📍Perchè la legalità è una questione SERIA e si dimostra con i FATTI, non con le chiacchiere‼️

Ugo Galli Consigliere Comunale