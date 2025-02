[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, la gestione del Luc all’Assessorato al Welfare di Comunità e Cultura

Il Laboratorio Urbano Culturale “Peppino Impastato” di Manfredonia tornerà fruibile alla cittadinanza a partire dal 10 marzo 2025, grazie a una gestione temporanea che ne garantirà l’utilizzo per attività culturali, sociali e comunitarie senza scopo di lucro. Si tratta di un primo, importante passo verso la piena restituzione di questo spazio alla città, in linea con quanto promesso dal sindaco Domenico la Marca e dalla coalizione durante la campagna elettorale.

L’Amministrazione ha sempre avuto un obiettivo chiaro: il LUC deve tornare a essere un luogo di aggregazione e produzione culturale, accessibile a tutti. Ecco dunque la proposta accolta dalla Giunta da parte dell’Assessora al Welfare di Comunità e Cultura, Maria Teresa Valente, che ha fortemente voluto questa soluzione per restituire alla comunità uno spazio che negli anni ha rappresentato un punto di riferimento per l’aggregazione e la creatività. La delibera approvata ha permesso di definire un modello gestionale transitorio, in attesa della pubblicazione di un bando che stabilirà la gestione definitiva del LUC.

Durante questa fase, la struttura, che negli ultimi mesi ha ritrovato vitalità ospitando la Casa di Babbo Natale e i laboratori del Carnevale, potrà tornare ad accogliere mostre e, qualora l’Auditorium “Cristanziano Serricchio” non fosse disponibile, anche convegni. La gestione sarà affidata direttamente all’Assessorato al Welfare di Comunità e Cultura, che si occuperà del calendario delle iniziative, garantendo un’organizzazione efficace e strutturata. Un’unità di personale comunale sarà incaricata dell’apertura e della chiusura dello spazio, assicurandone l’accessibilità alle associazioni e alle realtà locali interessate a proporre eventi e attività.

Un passo concreto verso la riattivazione di un luogo simbolo per la cultura cittadina, nel segno della condivisione e della partecipazione.