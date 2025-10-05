Manfredonia, la difesa tradisce Pezzella: nuova sconfitta ad Afragola
Il Manfredonia perde all’ultimo respiro ad Afragola e resta penultimo in classifica con appena 4 punti conquistati in 6 giornate.
I sipontini giocano una gara, sostanzialmente, alla pari con i padroni di casa, ma vanno sotto al 37′ quando Varriale, lasciato colpevolmente solo da Rondinella deve solo appoggiare alle spalle di Brahja.
Nella ripresa i biancocelesti trovano il pari con Balba che, su azione d’angolo, ripristina il pari al 54′.
Il nuovo portiere Brahja respinge un rigore a Zerbo a 68′ e la partita sembra indirizzata sul pari, ma l’Afragolese trova la rete del vantaggio con un colpo di testa in tuffo di Fabiano ancora lasciato libero sull’out di destra difensivo sipontino, enorme punto debole della squadra di Pezzella.
Per il Manfredonia è la quarta sconfitta in sei gare, un trend da cambiare se si vuole puntare alla salvezza. Ma con una difesa da sistemare.