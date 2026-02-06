[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia – Ippocampo, Schiavone: “Basta strumentalizzazioni, noi al lavoro”

La situazione di Ippocampo, colpita in questi giorni da mareggiate che hanno causato l’inondazione di Viale Fantasia e Viale Azzurro, è davvero preoccupante.

Fin dal primo giorno del suo insediamento l’amministrazione La Marca si è impegnata a rifunzionalizzare, terminare e collaudare un’opera pubblica dormiente, dando indirizzi chiari affinché il Comune partecipasse a ogni linea di finanziamento utile per contrastare le mareggiate che colpiscono Ippocampo e superare vecchie prescrizioni che sarebbero utili per migliorare la situazione. Tutto il resto sono chiacchiere.

E mentre il villaggio è in preda ad un momento difficile c’è chi decide di mistificare la realtà, provando a scaricare le colpe su chi oggi amministra. Lo dico chiaramente: sono accuse false, strumentali e ipocrite.

Chi oggi urla e si erge a paladino della località dovrebbe avere il coraggio di spiegare perché in questi anni Ippocampo è stata completamente abbandonata senza avere opere di urbanizzazione adeguate e senza una minima programmazione urbanistica. Il silenzio di allora pesa molto più delle urla di oggi. Forse conveniva così.

È vergognoso tirare in ballo il Carnevale di Manfredonia per fare polemica. Non c’entra nulla. È solo confusione e propaganda. Mentre l’Amministrazione lavora per mettere in sicurezza una località turistica e costruire soluzioni strutturali, c’è chi preferisce gettare benzina sul fuoco, seminare divisioni e fomentare lo scontro interno a un villaggio che avrebbe invece bisogno di unità, responsabilità e collaborazione.

Chi pensa di intimidire questa Amministrazione con polemiche urlate e accuse generiche ha sbagliato completamente bersaglio. Non ci faremo distrarre da chi, anziché contribuire seriamente alla risoluzione dei problemi, sceglie di generare confusione per guadagnare qualche titolo o consenso momentaneo.

Ippocampo non ha bisogno di urlatori dell’ultima ora, ha bisogno di serietà, unità e responsabilità. E su questo il Comune di Manfredonia non farà un solo passo indietro.

Francesco Schiavone – Assessore Comune di Manfredonia