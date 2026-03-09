[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Ippocampo: “Questa è la situazione, serve manutenzione costante”

Villaggio Ippocampo – queste foto sono state scattate in questi giorni.

Guardatele bene.

erba alta e verde senza manutenzione

zone dei cassonetti sporche e trascurate

strutture deteriorate

aree lasciate all’abbandono

Questa è la situazione reale che molti proprietari e residenti vedono ogni giorno nel villaggio.

La domanda che ormai molti condomini iniziano a farsi è molto semplice:

Come è possibile che con lo stesso bilancio di qualche anno fa il Villaggio Ippocampo sia oggi tenuto molto peggio?

Fino a qualche anno fa:

la manutenzione veniva fatta tutti i giorni

la pulizia era continua durante tutto l’anno

il villaggio era curato e ordinato

E il bilancio era lo stesso di oggi.

Oggi invece sembra esserci sempre lo stesso schema:

grande pulizia prima di Pasqua

poi mesi senza manutenzione

nuova pulizia prima dell’estate

poi di nuovo abbandono fino alla stagione successiva

Un villaggio non può essere gestito con interventi occasionali quando il degrado diventa evidente.

Serve manutenzione costante, presenza e programmazione durante tutto l’anno.

I condomini pagano regolarmente le quote condominiali e hanno diritto a vivere in un villaggio pulito, curato e mantenuto 365 giorni l’anno.

Le fotografie mostrano una realtà che non può più essere ignorata.

Adesso è legittimo chiedere spiegazioni chiare sulla gestione e sull’utilizzo delle risorse del supercondominio.

Enzo Pece