Attualità Manfredonia

Manfredonia, Ippocampo: “Questa è la situazione, serve manutenzione costante”

Comunicato Stampa9 Marzo 2026
Villaggio Ippocampo – queste foto sono state scattate in questi giorni.

Guardatele bene.

🌿 erba alta e verde senza manutenzione

🗑️ zone dei cassonetti sporche e trascurate

🚧 strutture deteriorate

🌳 aree lasciate all’abbandono

Questa è la situazione reale che molti proprietari e residenti vedono ogni giorno nel villaggio.

❓ La domanda che ormai molti condomini iniziano a farsi è molto semplice:

Come è possibile che con lo stesso bilancio di qualche anno fa il Villaggio Ippocampo sia oggi tenuto molto peggio?

Fino a qualche anno fa:

✔️ la manutenzione veniva fatta tutti i giorni

✔️ la pulizia era continua durante tutto l’anno

✔️ il villaggio era curato e ordinato

E il bilancio era lo stesso di oggi.

Oggi invece sembra esserci sempre lo stesso schema:

📅 grande pulizia prima di Pasqua

➡️ poi mesi senza manutenzione

📅 nuova pulizia prima dell’estate

➡️ poi di nuovo abbandono fino alla stagione successiva

⚠️ Un villaggio non può essere gestito con interventi occasionali quando il degrado diventa evidente.

Serve manutenzione costante, presenza e programmazione durante tutto l’anno.

I condomini pagano regolarmente le quote condominiali e hanno diritto a vivere in un villaggio pulito, curato e mantenuto 365 giorni l’anno.

📌 Le fotografie mostrano una realtà che non può più essere ignorata.

Adesso è legittimo chiedere spiegazioni chiare sulla gestione e sull’utilizzo delle risorse del supercondominio.

✍️ Enzo Pece

