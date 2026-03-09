Manfredonia, Ippocampo: “Questa è la situazione, serve manutenzione costante”
Villaggio Ippocampo – queste foto sono state scattate in questi giorni.
Guardatele bene.
erba alta e verde senza manutenzione
zone dei cassonetti sporche e trascurate
strutture deteriorate
aree lasciate all’abbandono
Questa è la situazione reale che molti proprietari e residenti vedono ogni giorno nel villaggio.
La domanda che ormai molti condomini iniziano a farsi è molto semplice:
Come è possibile che con lo stesso bilancio di qualche anno fa il Villaggio Ippocampo sia oggi tenuto molto peggio?
Fino a qualche anno fa:
la manutenzione veniva fatta tutti i giorni
la pulizia era continua durante tutto l’anno
il villaggio era curato e ordinato
E il bilancio era lo stesso di oggi.
Oggi invece sembra esserci sempre lo stesso schema:
grande pulizia prima di Pasqua
poi mesi senza manutenzione
nuova pulizia prima dell’estate
poi di nuovo abbandono fino alla stagione successiva
Un villaggio non può essere gestito con interventi occasionali quando il degrado diventa evidente.
Serve manutenzione costante, presenza e programmazione durante tutto l’anno.
I condomini pagano regolarmente le quote condominiali e hanno diritto a vivere in un villaggio pulito, curato e mantenuto 365 giorni l’anno.
Le fotografie mostrano una realtà che non può più essere ignorata.
Adesso è legittimo chiedere spiegazioni chiare sulla gestione e sull’utilizzo delle risorse del supercondominio.
Enzo Pece