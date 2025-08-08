Manfredonia, intervento straordinario di disinfestazione: recupero aree non servite
Manfredonia, intervento straordinario di disinfestazione: recupero aree non servite
ASE S.p.A., il Comune di Manfredonia – Assessorato alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche, informano la cittadinanza che, a causa di un guasto tecnico occorso nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 agosto, la ditta incaricata Rentokil non ha potuto completare l’intervento di disinfestazione previsto sull’intero territorio comunale.
Le aree non servite sono state:
• SIPONTO
• COMPARTI
Il mezzo guasto è stato prontamente ripristinato e la società ha confermato la possibilità di recuperare il trattamento nelle suddette aree nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 agosto, nella fascia oraria compresa tra le 00:01 e le 06:00.
Il servizio sarà esteso anche nelle aree delle
• CASE SPARSE
per garantire un’azione di contrasto ancora più estesa ed efficace.
Si invita la cittadinanza a osservare alcune semplici precauzioni durante le ore del trattamento:
• Tenere chiuse porte e finestre;
• Evitare di lasciare all’esterno alimenti o indumenti stesi;
• Proteggere arnie, voliere e contenitori per animali.
Per ulteriori informazioni:
Numero verde ASE 800.724590 (lun–ven 09:00–18:00 | sab 09:00–13:00)