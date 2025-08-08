[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, intervento straordinario di disinfestazione: recupero aree non servite

ASE S.p.A., il Comune di Manfredonia – Assessorato alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche, informano la cittadinanza che, a causa di un guasto tecnico occorso nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 agosto, la ditta incaricata Rentokil non ha potuto completare l’intervento di disinfestazione previsto sull’intero territorio comunale.

Le aree non servite sono state:

• SIPONTO

• COMPARTI

Il mezzo guasto è stato prontamente ripristinato e la società ha confermato la possibilità di recuperare il trattamento nelle suddette aree nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 agosto, nella fascia oraria compresa tra le 00:01 e le 06:00.

Il servizio sarà esteso anche nelle aree delle

• CASE SPARSE

per garantire un’azione di contrasto ancora più estesa ed efficace.

Si invita la cittadinanza a osservare alcune semplici precauzioni durante le ore del trattamento:

• Tenere chiuse porte e finestre;

• Evitare di lasciare all’esterno alimenti o indumenti stesi;

• Proteggere arnie, voliere e contenitori per animali.

Per ulteriori informazioni:

www.asemanfredonia.it

www.comune.manfredonia.fg.it

Numero verde ASE 800.724590 (lun–ven 09:00–18:00 | sab 09:00–13:00)