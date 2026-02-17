[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, interrogazione sullo stato del Decoro Urbano e Ambiente da parte di Marasco

S.E. IL PREFETTO DI FOGGIA – SINDACO DEL COMUNE DI MANFREDONIA – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – ASSESSORI COMPETENTI – SEGRETARIO COMUNALE – CONSIGLIERI COMUNALI

OGGETTO: Interrogazione sullo stato del Decoro Urbano e Ambiente: Riqualificazione spazi verdi, pulizia strade, potenziamento differenziata, inoltre Viabilità e Mobilità: Ripristino manto stradale, rifacimento rete viaria.

Il sottoscritto GIUSEPPE MARASCO, Consigliere Comunale Capogruppo del Gruppo Misto,

PREMESSO CHE: diverse segnalazioni da parte dei cittadini riguardanti il mancato ritiro dei rifiuti in alcune zone e dei rifiuti speciali oltre a quelli edili e pulizia delle strade, spazi verdi; potenziamento del personale ASE per la raccolta differenziata; parco giochi zona Cimitero e altri periferici Sacra Famiglia eccetera versano in condizioni di degrado con panchine e giochi rotti e alcune illuminazione non funzionanti. Un tratto di via G. Di Vittorio non asfaltato, le buche ovunque, le strisce pedonali cancellate, la presenza di un Vigile Urbano in Piazza Marconi molto importante, la costruzione urgente dell’ HUB TERMINAL BUS e allaccio di Acqua e fogna con depuratore alla Zona Industriale D46 SS.89 chiesto una trentina di volte di 15 anni, l’apertura da Siponto Lido Stazione fino all’ingresso del porto di Ponente, di accessi veicolari e pedonali idonei, sono anni che si parla ma ad oggi restano solo chiacchiere politiche, la strada comunale dopo il ponte Anas Località Bissanti ed altre adiacenti attualmente non percorribili, con gravissime situazioni per gli automobilisti, attività e residenti. Insomma i problemi ci sono parecchi, almeno incominciamo a risolvere alcuni.

CONSIDERATO CHE:

Il miglioramento della qualità della vita dei cittadini è un obiettivo primario dell’amministrazione locale se non erro; È necessario intervenire con tempestività per garantire il decoro urbano, un ambiente, una viabilità e mobilità sicura e moderna con la sicurezza stradale pubblica;

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE:

Se siano a conoscenza della situazione sopra descritta e quali azioni immediate intendano adottare per risolvere le criticità segnalate; Perché i lavori di manutenzione stradale in tutta la città e case sparse non siano stati completati nei tempi previsti; Quali progetti concreti di riqualificazione siano previsti nel prossimo bilancio per il miglioramento in oggetto; Se si intenda attivare un tavolo di confronto con i residenti/commercianti per monitorare l’efficacia dei servizi.

SI CHIEDE RISPOSTA ORALE in Consiglio Comunale e successivamente SCRITTA per non rimangiare quello che dite oralmente, già capitato.

Data, 16. febbraio 2026 – Firma del Consigliere: GIUSEPPE MARASCO ( Comune protocollo n°10415)