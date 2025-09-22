[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia incorona i campioni: torna la Re Manfredi Run

La Re Manfredi Run torna con la sua edizione 2025 e si conferma tra gli appuntamenti podistici più attesi del Sud Italia. Domenica 28 settembre 2025, la suggestiva cornice del Porto Turistico di Manfredonia farà da scenario a una gara unica, pensata per chi vuole vivere la corsa come sfida, spettacolo e passione.

La competizione, organizzata dalla A.S.D. Manfredonia Corre, è pronta ad accogliere i migliori atleti nazionali e internazionali, offrendo un percorso veloce e panoramico che combina mare, storia e sport.

👉 Perché i top runners dovrebbero esserci:

Percorso 10 km omologato FIDAL, veloce e piatto , ideale per testare la condizione e migliorare il proprio personal best.

, ideale per testare la condizione e migliorare il proprio personal best. Premi in denaro e riconoscimenti speciali , dedicati agli élite.

, dedicati agli élite. Un pubblico caloroso e partecipe , capace di trasformare ogni metro in energia pura.

, capace di trasformare ogni metro in energia pura. Un contesto unico, tra il mare Adriatico e i luoghi simbolo della città di Manfredonia e Siponto, che rende l’esperienza sportiva anche un viaggio emozionale.

PREMI INDIVIDUALI

Saranno riconosciuti premi in denaro per i primi 3 atleti M/F giunti al traguardo:

🥇 1° posto: € 150,00

🥈 2° posto: € 100,00

🥉 3° posto: € 50,00

Il 25% del montepremi è riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” ed è cumulabile con i premi di classifica:

🥇 1° classificato: € 37,50

🥈 2° classificato: € 22,50

🥉 3° classificato: € 15,00

💥 Premi speciali per performance di livello internazionale:

€ 100,00 al primo uomo che chiuderà la gara sotto i 30’

al primo che chiuderà la gara sotto i € 100,00 alla prima donna che chiuderà la gara sotto i 34’

La Re Manfredi Run non è solo una gara: è l’occasione per misurarsi con i più forti, scrivere il proprio nome in una classifica di prestigio e vivere un evento che unisce sport, cultura e turismo.

Iscrizioni già aperte!

I top runners interessati possono candidarsi per l’area élite e ottenere l’accesso privilegiato alla gara inviando la propria richiesta all’organizzazione.

📅 Data: Domenica 28 settembre 2025

📍 Luogo: Porto Turistico di Manfredonia (FG) – Lungomare del Sole 1

🌐 Info & iscrizioni: https://www.remanfredirun.it

