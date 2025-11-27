[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, incontro per la valorizzazione dei luoghi culturali

L’Assessorato al Welfare e Cultura convoca le realtà culturali, associative e sociali del territorio ad un incontro di concertazione dedicato alla valorizzazione dei luoghi culturali cittadini e al potenziamento della partecipazione attiva.

Martedì 2 dicembre 2025

Ore 17.30

Via San Lorenzo 47 – Sede dei servizi sociali

L’iniziativa rientra nelle attività del PR Puglia 2021–2027 – Priorità 8, con l’obiettivo di definire progettazioni dedicate alla riqualificazione e rifunzionalizzazione di beni comunali di valore storico e culturale. Una particolare attenzione sarà rivolta alla Biblioteca comunale, divenuta punto di riferimento per servizi, iniziative ed eventi culturali, e oggi al centro di un percorso di ulteriore potenziamento.

La partecipazione delle associazioni è considerata essenziale per orientare le scelte progettuali verso interventi realmente utili, capaci di rendere gli spazi culturali sempre più dinamici, accessibili e connessi ai bisogni della cittadinanza, perché ogni proposta deve nascere da un confronto autentico con chi vive questi luoghi e contribuisce quotidianamente alla loro crescita. Il patrimonio culturale di Manfredonia merita una progettazione condivisa che generi nuove opportunità per il territorio.

Tutte le realtà interessate sono invitate a partecipare.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura