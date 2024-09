Manfredonia, incidente nei pressi della Basilica di Siponto

Un incidente si è verificato poco fa a Manfredonia nei pressi della Basilica di Siponto, sul prolungamento di Via di Vittorio.

Per cause ancora da accertare, una signora in bici è stata colpita da un’auto che percorreva la via.

La donna in bicicletta è stata soccorsa dai sanitari del 118.