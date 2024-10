Manfredonia, incidente in zona Monticchio: feriti

Un incidente si è verificato poco fa in zona Monticchio a Manfredonia, nell’incrocio tra Via Galileo Galilei e Via Cristoforo Colombo.

Nello scontro tra due auto, pare ci siano dei feriti.

Sul posto è giunta una ambulanza.

In aggiornamento