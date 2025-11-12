Attualità Manfredonia
Manfredonia, incidente all’angolo di Via Antiche Mura e Via Scaloria
Un incidente tra due autovetture si è verificato nel pomeriggio odierno all’incrocio tra Via Antiche Mura e Via Scaloria, già in passato luogo di altri sinistri stradali.
Danni alle autovetture e numerosi detriti in strada, ma non si segnalano feriti.
Sul posto i Carabinieri per i rilievi ed un mezzo di soccorso stradale.