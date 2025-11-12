Attualità Manfredonia

Redazione12 Novembre 2025
Manfredonia, incidente all’angolo di Via Antiche Mura e Via Scaloria

Un incidente tra due autovetture si è verificato nel pomeriggio odierno all’incrocio tra Via Antiche Mura e Via Scaloria, già in passato luogo di altri sinistri stradali.

Danni alle autovetture e numerosi detriti in strada, ma non si segnalano feriti.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi ed un mezzo di soccorso stradale.

