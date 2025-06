[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, inaugurazione nuova rotatoria di Via dei Crociati

L’Amministrazione Comunale di Manfredonia informa che sono terminati i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria ubicata all’incrocio tra Via Gen. De Finis e Via dei Crociati.

Sabato 21 Giugno alle ore 10,30 la cittadinanza è invitata alla cerimonia di inaugurazione e successiva apertura al traffico.

Si tratta di un’opera pubblica importante realizzata dall’Amministrazione La Marca, un intervento atteso da oltre 10 anni dai residenti della zona e finalizzato a migliorare la viabilità e la sicurezza stradale in un punto nevralgico della nostra città.

L’opera, realizzata grazie all’impegno dei tecnici comunali, è stata finanziata grazie ai fondi vincolati legati alle opere di urbanizzazione del Programma Straordinario Legge Gozzini.

Con questo intervento prosegue l’impegno della nostra Amministrazione per rendere Manfredonia più sicura e funzionale per tutti.