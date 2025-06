[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, inaugurato il negozio solidale Ant



L’apertura di un Charity Point Ant a Manfredonia è realtà. Dopo

l’attivazione della Delegazione, sogno inseguito e realizzato dal

compianto Michele Vaira, un secondo sogno è stato messo in

cantiere dai volontari e portato a compimento con la stessa

caparbietà che caratterizzava Michele e che contraddistingue chi

nelle cose belle e nei progetti utili crede fortemente e follemente.



Gli assomiglia molto, in questo, il delegato che, poco dopo la sua

prematura scomparsa, ne prese il posto, Saverio de Girolamo, che

di Michele ha dovuto ereditare anche la pazienza senza la quale è

difficile tenere insieme un gruppo di volontari, a maggior ragione

se costituito per la maggioranza da donne capitanate da sua moglie

Michela.

Il 3 giugno 2025 è avvenuta l’inaugurazione del “negozio solidale

Ant” alla presenza della presidente di Fondazione Ant Italia Onlus,

Raffaella Pannuti, accompagnata dal presidente di Fondazione

Prosolidar – Ente filantropico ETS, Giancarlo Durante, e delle

massime autorità religiose e istituzionali della città, l’Arcivescovo

della Diocesi Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, padre

Franco Moscone, e il sindaco Domenico La Marca.



Gli elogi e gli apprezzamenti che ciascuno di loro, con sfumature

diverse, ha rivolto ai volontari artefici di questa nuova iniziativa,

sono state interpretate come segnale di forte incoraggiamento a

tenere la barra dritta e a perseverare negli obiettivi di Fondazione

Ant: lavorare nel segno dell’eubiosia (la vita dignitosa cui hanno

diritto anche i malati terminali), garantire assistenza specialistica

domiciliare gratuita ai pazienti oncologici gravi, portare avanti

campagne di prevenzione, finanziare la ricerca.

Nel pubblico c’erano diversi consiglieri comunali e assessori; la

dirigente medico Angela Colella che svolge un ruolo fondamentale

nel rapporto tra Delegazione ed Asl; Damiano Gelsomino che,

insieme ai fratelli, ha più volte garantito supporto per lo

svolgimento di iniziative finalizzate alla raccolta fondi; la

coordinatrice territoriale di Ant Puglia Lucia Casaula; sostenitori

ma anche semplici passanti incuriositi dall’evento.

Il delegato non ha mancato di menzionare e ringraziare le imprese

che, materialmente e con estrema sensibilità, hanno permesso di

riattare e allestire questo nuovo spazio solidale sito in corso

Manfredi 112 e che qui si riportano in ordine alfabetico e non di

importanza: Giancarlo Ciociola, Michele D’Isita, Gino Renzullo,

Andrea Santoro, Leonardo Tabanelli, Mimmo Telera e, per la

consulenza e il coordinamento, l’ing. Francesco Scaringelli. Un

grazie speciale anche al fotografo Andrea Colaianni per la preziosa

collaborazione.



Il Charity Point aprirà al pubblico tra pochi giorni, offrendo

un’ampia esposizione di oggettistica e suppellettili per la casa,

accessori moda vintage, abbigliamento per bambini e adulti,

prodotti alimentari selezionati, che si potranno ritirare in cambio di

una modica donazione e le risorse raccolte andranno a sostenere le

attività della Fondazione Ant.