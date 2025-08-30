Manfredonia, inaugurata la panchina in memoria dei due concittadini scomparsi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella giornata di Sabato 30 Agosto 2025, un anno dopo il tragico evento, è stata inaugurata una panchina memoriale per ricordare i due concittadini morti dopo la caduta dell’albero all’interno della Villa Comunale. Proprio nella Villa si è svolta la cerimonia che ha visto protagonista il sindaco Domenico La Marca, il quale ha voluto ricordare le vittime Luciano e Francesco Paolo.

“Tutta l’Amministrazione Comunale vuole esprimere il cordoglio anche un anno dopo la tragica scomparsa di due papà, amici, nonni, che sono morti nel verde, un verde che dovrebbe significare sempre vita, felicità e allegria, ma che in quel momento ha significato tutt’altro. Siamo qui oggi perché crediamo che il miglior modo per ricordare Luciano e Francesco Paolo sia unirci in questa cerimonia inaugurale che significa memoria, ma anche nuova vita, nuova organizzazione e maggiore cura nei confronti dei cittadini.”

Il primo cittadino ha poi proseguito: “Assistiamo spesso a cittadini che si prendono cura di uno spazio verde, di una via, di un quartiere, e come sindaco di Manfredonia mi sento in dovere di dire che i cittadini stessi meritano la medesima protezione e cura che riservano a questa magnifica città. È il momento di cambiare e di proteggerci, unirci, tutti insieme, ricordando per sempre le vittime di questo tragico evento.”

La panchina è stata successivamente cosparsa di fiori in memoria di Luciano e Francesco Paolo, i quali saranno per sempre ricordati, seppur in un modo così crudele.