[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia in rosa: effettuati 21 screening mammografici, 10 prenotazioni e circa 20 pap-test

Nel mese dedicato alla prevenzione e in occasione della Camminata in Rosa, in Largo Diomede si è svolta la giornata di screening con Mammomobile e Papmobile, promossa e organizzata dall’Assessorato al Welfare e Cultura della Città di Manfredonia, in collaborazione con ASL Foggia – Puglia Salute. L’iniziativa ha riscosso un grande successo: sono stati effettuati 21 screening mammografici, 10 prenotazioni per l’ospedale di Manfredonia e circa 20 pap-test, confermando la forte adesione delle donne e l’importanza di portare la prevenzione nei luoghi di vita quotidiana.

Un sentito ringraziamento alla ASL Foggia, che con la professionalità della Dott.ssa Elvira Sparacia (Coordinatrice Operativa Screening) e della Dott.ssa Giuseppina Moffa (Responsabile Screening), insieme al team medico presente in Largo Diomede, composto dalla Dott.ssa Maria Rosa Vivolo, Dott.ssa Raffaella Bordo e Dott. Fabio Francavilla, ha garantito controlli tempestivi, qualificati e un’accoglienza attenta e sensibile.

La giornata si è inserita nel clima di partecipazione e consapevolezza della Camminata in Rosa, organizzata dalla UISP Comitato di Foggia – Manfredonia, con la collaborazione di ANDOS, ANMI, ANIT, Pro Loco Manfredonia, Croce Rossa, PASER, Regione Puglia e Città di Manfredonia. Un plauso alla UISP per la straordinaria organizzazione e a tutte le associazioni e i volontari che hanno contribuito a rendere la manifestazione un momento di partecipazione e di sensibilizzazione.

È bello, lanciare un messaggio importante, come quello della prevenzione, attraverso un momento che diventa di festa, di condivisione e di gioia, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadinanza possa tradursi in azioni reali di tutela della salute e di promozione del benessere. 💗

Maria Teresa Valente