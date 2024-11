Manfredonia in ricordo di Giusy Potenza e di sua madre

Una targa a Manfredonia per ricordare Giusy Potenza e tutte le vittime di femminicidio è stata inaugurata oggi nel piccolo largo di Via Gargano dove la giovane ragazza fu vista per l’ultima volta quella drammatica sera di 20 anni fa.

“In memoria di Giusy Potenza e di sua madre Grazia Rignanese. La comunità di Manfredonia ricorda tutte le donne morte per mano violenta perchè le loro storie non affondino nel silenzio”.