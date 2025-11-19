Attualità Manfredonia

Manfredonia, in memoria di Alessandra

Redazione19 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, in memoria di Alessandra

IN MEMORIA DI ALESSANDRA

A quasi un mese dal suo dolce addio, vi invitiamo ad unirvi a noi per un momento di ricordo e preghiera.

DOMENICA 23 NOVEMBRE, alle ORE 17:00, presso la Chiesa SACRA FAMIGLIA a Manfredonia, la New Generation Wind Orchestra dedicherà un momento speciale alla sua memoria prima della celebrazione eucaristica che si terrà alle ore 19:00.

Attraverso la musica, che tanto amava, ricorderemo il suo sorriso, la sua passione e la sua inesauribile vitalità.

La tua musica è la scintilla che continua a illuminarci…

Redazione19 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©