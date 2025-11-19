Attualità Manfredonia
Manfredonia, in memoria di Alessandra
IN MEMORIA DI ALESSANDRA
A quasi un mese dal suo dolce addio, vi invitiamo ad unirvi a noi per un momento di ricordo e preghiera.
DOMENICA 23 NOVEMBRE, alle ORE 17:00, presso la Chiesa SACRA FAMIGLIA a Manfredonia, la New Generation Wind Orchestra dedicherà un momento speciale alla sua memoria prima della celebrazione eucaristica che si terrà alle ore 19:00.
Attraverso la musica, che tanto amava, ricorderemo il suo sorriso, la sua passione e la sua inesauribile vitalità.
La tua musica è la scintilla che continua a illuminarci…