Manfredonia, “In Comune variazioni di bilancio e scelte fumose”
Ieri, nell’aula consiliare di palazzo San Domenico, si è consumata l’ennesima rappresentazione grottesca dell’amministrazione La Marca.
Dopo clamorosi errori, commessi, addirittura, in fase di convocazione del massimo organo comunale, sono state, infatti, approvate OSCURE variazioni di bilancio.
Sono state introdotte consistenti modificazioni delle SPESE comunali, fondate su ragioni assolutamente NON CHIARE, perché non risultanti dagli atti posti a disposizione dei consiglieri.
Con diminuzioni delle risorse economiche, destinate, tra l’altro, alle politiche giovanili ed alla candidatura di Manfredonia quale capitale nazionale della CULTURA.
Un ulteriore dimostrazione della totale inaffidabilità di una maggioranza incapace di perseguire gli interessi della comunità e di assicurare un minimo di sviluppo, come dimostrano anche i recenti dati, in tema di TURISMO, diffusi dagli organi di stampa, che vedono Manfredonia scomparsa dai radar.
Sempre peggio‼‼
Forza Italia Manfredonia