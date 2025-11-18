Attualità Manfredonia
Manfredonia, illuminazione pubblica spenta in queste aree per guasto alla linea elettrica
COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA
L’Amministrazione Comunale informa che questa sera l’illuminazione pubblica in Piazzale Tiziano e nelle aree limitrofe non sarà funzionante a causa di un guasto alla linea elettrica.
Il personale tecnico è già al lavoro per la riparazione.
Il ripristino completo è previsto entro la giornata di domani.
Invitiamo i cittadini alla massima prudenza nella zona
Grazie per la collaborazione