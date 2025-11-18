Attualità Manfredonia

Redazione18 Novembre 2025
Manfredonia, illuminazione pubblica spenta in queste aree per guasto alla linea elettrica

⚠️ COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA

L’Amministrazione Comunale informa che questa sera l’illuminazione pubblica in Piazzale Tiziano e nelle aree limitrofe non sarà funzionante a causa di un guasto alla linea elettrica.

🔧 Il personale tecnico è già al lavoro per la riparazione.

💡 Il ripristino completo è previsto entro la giornata di domani.

Invitiamo i cittadini alla massima prudenza nella zona❗️

Grazie per la collaborazione

