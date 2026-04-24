Politica Manfredonia
Manfredonia, “Il tema dei richiedenti asilo sarà trattato nel Consiglio Comunale del 29 aprile”
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Manfredonia, “Il tema dei richiedenti asilo sarà trattato nel Consiglio Comunale del 29 aprile”
Il tema dei richiedenti asilo sarà trattato in occasione del consiglio del 29 aprile, ore 15.00. Non figura all’ordine del giorno per il semplice fatto che il sindaco farà comunicazioni al riguardo, cui seguirà il dibattito dell’aula.
Rinnoviamo, quindi l’invito a partecipare alla cittadinanza, per favorire la trasparenza e la piena comprensione di un tema così importante per la comunità sipontina.
Lo scrive in una nota il Consigliere Ugo Galli