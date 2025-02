[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, il sindaco vieta bevande alcoliche e bombolette schiumogene a Carnevale

IL SINDACO

Considerato

Che dal 23 febbraio al 9 marzo si svolgeranno nel centro di Manfredonia varie manifestazioni per

la 71ma edizione del Carnevale di Manfredonia;

Rilevato

che in occasione delle attività di svago e di divertimento che si realizzeranno durante gli eventi del

Carnevale per le vie cittadine e i luoghi di ritrovo, è necessario contenere i fenomeni di degrado del decoro

urbano derivanti in particolare dall’abbandono di bottiglie di vetro, nonché prevenire l’utilizzo delle stesse

quali strumenti idonei all’offesa;

che, durante il periodo del “Carnevale“, è diffuso altresì l’uso di bombolette schiumogene di varia

denominazione e composizione.

Considerato pertanto che è compito dell’Amministrazione comunale tutelare le condizioni di civile

convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di

degrado nonché garantire la pubblica incolumità;

Atteso che esigenze di pubblico interesse, di tutela dell’incolumità pubblica e di sicurezza urbana

rendono opportuno disciplinare le modalità di vendita di bevande in genere durante il periodo delle

manifestazioni del Carnevale 2025;

nei luoghi degli eventi e delle manifestazioni del Carnevale di Manfredonia 2025, nelle giornate 23

febbraio, 2 marzo, 4 marzo e 8 marzo